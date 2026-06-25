AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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25.06.2026 18:24:00
AWS und Azure: EU-Kommission knöpft sich Cloud-Riesen wettbewerbsrechtlich vor
Trotz verfehlter Kennzahlen: Die Brüsseler Wettbewerbshüter wollen Amazon und Microsoft auch für ihre Cloud-Dienste als Gatekeeper nach dem DMA einstufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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