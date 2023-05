AXA-Aktie profitiert: AXA steigert Einnahmen - Jefferies hält an "Buy"-Rating fest

Die Einnahmen kletterten laut Mitteilung um 2 Prozent auf 31,8 Milliarden von 31,17 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Im Segment Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Einnahmen um 6 Prozent. Dagegen sackten sie in der Vermögensverwaltung und Krankenversicherung um 4 Prozent ab.

Die Solvency-II-Quote von AXA - ein wichtiges Maß für die Finanzkraft von Versicherungsunternehmen - lag zum Ende des Quartals den weiteren Angaben zufolge bei 217 Prozent und damit um 2 Prozentpunkte höher als Ende 2022.

AXA zeigte sich zuversichtlich, einen Gewinn von mehr als 7,5 Milliarden Euro dieses Jahr erreichen zu können.

Jefferies behält Buy-Rating

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AXA auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Telefonkonferenz des Versicherers zu den Quartalszahlen habe ihn in der Überzeugung gestärkt, dass die Erwartungen an das zu erwirtschaftende Kapital kontinuierlich positiv überraschten und die Inflation ein beherrschbarer Gegenwind sei, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie.

An der EURONEXT steigt die AXA-Aktie zeitweise 2,47 Prozent auf 27,61 Euro.

PARIS (Dow Jones) /

NEW YORK (dpa-AFX Broker)