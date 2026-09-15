AXA Aktie
WKN: 901685 / ISIN: US0545361075
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15.09.2026 07:00:00
AXA announces its 2027-2029 strategy and financial targets
- AXA aims to leverage its industry‑leading margins, strong balance sheet and well‑diversified multi‑line model to drive market share gains and sustained earnings growth
- The new plan will focus on accelerating customer-driven organic growth at attractive margins, and scaling AI to deepen our competitive moat
- AXA increases its ambition with four main financial targets for the 2027-2029 plan period:
- Underlying earnings per share1 CAGR2 2026E-2029E between 7% and 9%
- Underlying return on equity1 between 15% and 17% over 2027E to 2029E
- Mid-teens CAGR in book value per share1,3, inclusive of cumulative dividends, over 2026 to 2029E
- Circa. Euro 25 billion cumulative organic cash upstream over 2027E to 2029E
- Attractive capital management policy4 with a total payout ratio5 target of 75%
- For 2026, AXA expects underlying earnings per share growth to be at the top end of the target range of 6-8%6 and underlying ROE at the top end of the target range of 14% to 16%6
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