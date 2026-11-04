AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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04.11.2026 17:45:00

AXA announces the placement of Euro 750 million Tier 2 dated subordinated notes due 2057

AXA today announced the placement of Euro 750 million of Reg S subordinated notes due 2057 (the “Notes”) with institutional investors. This issuance is part of AXA Group’s funding plan, and the proceeds will be used for general corporate purposes, including the refinancing of part of AXA Group’s outstanding debt. The settlement of the Notes is expected to take place on November 6, 2026.

The Notes will have a fixed annual interest rate of 5.375% until May 25, 2037, the first call date, following which the interest rate will be a floating rate based on 3-month EURIBOR plus a margin of 295 basis points.

The Notes qualify as Tier 2 capital under Solvency II. They will be treated as capital from a regulatory and rating agency perspective within applicable limits.

They are expected to be rated A by S&P Global Ratings and A1 (hyb) by Moody’s.

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