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05.08.2026 06:31:29
Axa Cooperative Insurance Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Axa Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 490,0 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 386,2 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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