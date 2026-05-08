Axa Cooperative Insurance Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axa Cooperative Insurance Company Registered hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,520 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 452,8 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 391,8 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at