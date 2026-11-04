Axa Cooperative Insurance Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axa Cooperative Insurance Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 SAR gegenüber 0,660 SAR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 576,4 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 409,5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at