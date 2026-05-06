AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Starke Zahlen
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06.05.2026 15:07:00
AXA mit stabilem Wachstum in allen Sparten zum Jahresstart - Aktie höher
Die AXA-Aktie gewann in Frankreich zuletzt 4,32 Prozent auf 42,03 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Damit wurde das Papier nach den jüngsten Kursverlusten auch wieder etwas teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel.
Für 2026 erwartet das Management um AXA-Chef Thomas Buberl weiterhin, dass der Konzern seinen bereinigten Gewinn je Aktie um acht Prozent steigert. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von sechs bis acht Prozent reicht.
Im ersten Quartal war AXAs Umsatz in allen Geschäftsbereichen gewachsen, wie Finanzchef de Mailly Nesle sagte. Im Schaden- und Unfallbereich stiegen die Prämien und andere Umsätze auf vergleichbarer Basis um vier Prozent; Preiserhöhungen trugen dazu knapp zwei Prozent bei. Die Schäden durch Naturkatastrophen lagen den Angaben zufolge etwas unter dem eingeplanten Budget. In der Lebens- und Krankenversicherung legten die Einnahmen auf vergleichbarer Basis um acht Prozent zu.
Jefferies belässt AXA auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AXA nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Versicherers lese sich positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies vor allem auf das Volumenwachstum von 6 Prozent trotz schwächerer Preistrends.
PARIS (dpa-AFX)
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