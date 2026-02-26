AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|
26.02.2026 08:30:24
AXA profitiert vom höheren Prämienvolumen und tieferen Schäden
AXA Schweiz hat im vergangenen Jahr mehr verdient. Ein höheren Prämienvolumen konnte dabei in einen Gewinnanstieg umgemünzt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!