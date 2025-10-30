AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|
30.10.2025 18:03:38
Axa steigert Einnahmen deutlich
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten 3,8 Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte deutlich stärker um rund elf Prozent zu./jha/he
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|39,44
|0,43%
