AXA stößt Beteiligung an Monte Dei Paschi fast komplett ab - AXA-Aktie im Plus

Zugleich betonte AXA , dass der Versicherungskonzern nicht beabsichtigt, einen Sitz im Verwaltungsrat der Bank anzustreben oder die langfristige Strategie des Kreditgebers zu beeinflussen.

Der französische Versicherer teilte am Montag mit, dass er nach Abschluss der Transaktion einen Anteil von 0,0007 Prozent an der ältesten Bank der Welt behalten werde. AXA besitzt derzeit etwa 7,94 Prozent an Monte dei Paschi. "Da AXA bei der bevorstehenden Hauptversammlung der Bank keine Vertretung im Verwaltungsrat anstrebt und auch keinen Einfluss auf die langfristige Strategie der Bank nehmen möchte, hält AXA den Zeitpunkt für gekommen, die im Rahmen der Kapitalerhöhung erworbene Beteiligung zu verkaufen", so das Unternehmen.

Die AXA-Papiere gewinnen an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,74 Prozent auf 29,885 Euro.

MAILAND (Dow Jones)