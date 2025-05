Axa verzeichnet starkes Prämienwachstum im ersten Quartal

Von Elena Vardon

DOW JONES--Der Versicherer und Vermögensverwalter Axa hat im ersten Quartal seine gebuchten Bruttoprämien dank höherer Volumina und Preise in allen Geschäftsbereichen gesteigert.

In den drei Monaten per Ende März stiegen die gebuchten Bruttoprämien, die das Versicherungsgeschäft widerspiegeln, und die sonstigen Einnahmen insgesamt auf 37,0 Milliarden Euro gegenüber 34,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Bruttoprämien um 7 Prozent auf 21,0 Milliarden Euro, in der Lebens- und Krankenversicherung um 12 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Die Einnahmen der Vermögensverwaltung, die im Juli an BNP Paribas verkauft wird, lagen mit 443 Millionen Euro um 15 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten hätten keine Auswirkungen auf die Finanzindikatoren des Versicherers, sagte Finanzvorstand Alban de Mailly Nesle mit Blick auf die Marktängste, die die Ankündigung von US-Zöllen im vergangenen Monat ausgelöst hatte.

Etwa zwei Drittel der Einnahmen von Axa stammen aus den technischen Sparten, die sich in der Vergangenheit als widerstandsfähig gegenüber Konjunkturabschwüngen erwiesen haben, und der Konzern ist nur begrenzt in den Ländern engagiert, die am stärksten von Handelsbarrieren betroffen sind, sowie in der US-Autoversicherung, fügte er in einer Telefonkonferenz mit Journalisten hinzu.

"Die negativen Auswirkungen eines möglichen Rückgangs des Dollarkurses und der Zinssätze sind die potenziellen Risiken, denen wir in diesem Umfeld ausgesetzt sind, und ihre Auswirkungen sind überschaubar, da wir unser Engagement und unsere Anfälligkeit für finanzielle Risiken seit einiger Zeit deutlich reduziert haben", so de Mailly Nesle.

Die Solvency-II-Quote des Unternehmens - ein Maß für die Finanzkraft eines Versicherers - lag zum Quartalsende bei 213 Prozent und damit 3 Prozentpunkte niedriger als zum 31. Dezember.

May 06, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)