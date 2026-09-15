AXA will Gewinn und Rendite weiter steigern – Aktie im Fokus

AXA will nach Jahren der Umstrukturierung wieder stärker wachsen und Marktanteile gewinnen. Auch der Gewinn soll steigen.

Der französische Versicherer AXA will nach Jahren der Umstrukturierung Marktanteile gewinnen und den Gewinn in den nächsten Jahren weiter steigern. Der am Dienstag veröffentlichte neue Wachstumsplan für die Jahre 2027 bis 2029 sieht eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des bereinigten Ergebnisses je Aktie zwischen 7 und 9 Prozent vor. Zudem wird eine bereinigte Eigenkapitalrendite von 15 bis 17 Prozent angestrebt.

Für das Jahr 2026 peilt das Unternehmen beim Gewinn je Aktie den weiteren Angaben zufolge das obere Ende seiner Prognose von 6 bis 8 Prozent an. Auch die Eigenkapitalrendite soll am oberen Ende der Spanne von 14 bis 16 Prozent liegen. Die Gesamtausschüttungsquote für die kommenden Jahre soll voraussichtlich 75 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie betragen.

Der Konzern erwartet zudem eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim Buchwert je Aktie im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Der kumulierte Mittelzufluss soll voraussichtlich 25 Milliarden Euro erreichen. Damit läge er über dem Wert von 21 Milliarden Euro für den Zeitraum 2024 bis 2026.

Unterdessen prognostiziert AXA für das laufende Jahr einen bereinigten Gewinn von etwa 8,6 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 lag dieser Wert bei 8,4 Milliarden Euro.

Im Rahmen der neuen Strategie plant AXA auch, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zu verstärken. Dadurch soll unter anderem die Effizienz und die Qualität des Kundenservice verbessert werden.

DOW JONES-