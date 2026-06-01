01.06.2026 06:31:29

Axactor SE Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Axactor SE Registered hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 601,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,6 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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