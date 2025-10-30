Axalta Coating Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Axalta Coating Systems hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,42 Prozent zurück. Hier wurden 1,29 Milliarden USD gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at