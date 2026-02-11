Axalta Coating Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Axalta Coating Systems hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Axalta Coating Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,630 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Axalta Coating Systems 1,26 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,31 Milliarden USD umgesetzt worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,27 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,74 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie vermeldet.

Axalta Coating Systems hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 5,12 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at