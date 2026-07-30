Axalta Coating Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Axalta Coating Systems hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at