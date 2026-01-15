|
15.01.2026 06:31:29
AXAS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AXAS hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 JPY, nach -1,680 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent auf 3,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
