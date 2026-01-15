AXAS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AXAS hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 JPY, nach -1,680 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent auf 3,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

