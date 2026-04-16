AXAS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AXAS hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,69 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,630 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,36 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AXAS einen Umsatz von 3,33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at