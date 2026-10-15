AXAS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AXAS hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -7,21 JPY. Ein Jahr zuvor waren 8,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 3,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,45 JPY, nach 7,30 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AXAS mit einem Umsatz von insgesamt 12,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at