AXAS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AXAS lud am 13.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AXAS 2,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,20 Prozent auf 3,15 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at