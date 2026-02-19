Axcelis Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Axcelis Technologies äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 238,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,80 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,15 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 839,05 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at