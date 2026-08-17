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17.08.2026 06:31:29
AXEL MARK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AXEL MARK hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,76 JPY gegenüber -14,080 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 373,8 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AXEL MARK 247,1 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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