AXEL MARK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AXEL MARK hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,76 JPY gegenüber -14,080 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 373,8 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AXEL MARK 247,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at