Axel Polymers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Axel Polymers stellte am 02.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Axel Polymers 2,62 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 143,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,220 INR. Im Vorjahr hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 43,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 443,95 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 780,85 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at