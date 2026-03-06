Axel Springer Aktie
WKN: 550135 / ISIN: DE0005501357
|
06.03.2026 19:00:47
Axel Springer agrees to buy Telegraph Media Group in £575m deal
Last year the Daily Mail and General Trust proposed to buy the company in a £500m takeover.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
