Springer Aktie
WKN DE: A0YKDB / ISIN: BRSPRIACNOR2
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30.03.2026 07:48:00
Axel-Springer-Tochter: »Politico« bekommt neuen Chefredakteur
Wachwechsel beim US-Nachrichtenportal »Politico«: Der frühere Fernsehjournalist Jonathan Greenberger übernimmt das Amt des Chefredakteurs von Gründer John Harris.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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