AXELL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AXELL hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,76 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 53,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AXELL einen Umsatz von 4,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at