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09.11.2026 06:31:29
AXELL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AXELL hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
AXELL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,59 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat AXELL im vergangenen Quartal 4,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AXELL 3,61 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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