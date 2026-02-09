AXELL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AXELL hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,59 Prozent auf 3,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,74 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at