09.02.2026 06:31:29
AXELL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AXELL hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,59 Prozent auf 3,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,74 Milliarden JPY gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
