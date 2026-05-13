|
13.05.2026 06:31:29
AXELL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AXELL hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,31 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat AXELL 3,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 113,71 JPY gegenüber 89,37 JPY je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.