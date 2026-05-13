AXELL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AXELL hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AXELL 3,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 113,71 JPY gegenüber 89,37 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at