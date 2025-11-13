Axelum Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Axelum Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 1,90 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at