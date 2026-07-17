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17.07.2026 06:31:29
Axfood AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Axfood AB hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 2,94 SEK gegenüber 2,85 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 23,20 Milliarden SEK gegenüber 22,99 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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