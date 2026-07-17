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17.07.2026 06:31:29
Axfood Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axfood Un hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Milliarden USD – ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axfood Un 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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