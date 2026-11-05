Axial Retailing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Axial Retailing hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 29,90 JPY gegenüber 24,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,38 Prozent auf 77,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at