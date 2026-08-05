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05.08.2026 06:31:29
Axial Retailing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Axial Retailing hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 19,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Axial Retailing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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