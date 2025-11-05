Axial Retailing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Axial Retailing hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,47 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 75,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Axial Retailing 71,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at