Axial Retailing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Axial Retailing hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 33,32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Axial Retailing noch ein Gewinn pro Aktie von 26,39 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Axial Retailing 76,23 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at