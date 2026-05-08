Axial Retailing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Axial Retailing hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 20,28 JPY gegenüber 29,00 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 72,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 99,32 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 99,54 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Axial Retailing 295,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 281,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at