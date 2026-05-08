|
08.05.2026 06:31:29
Axial Retailing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Axial Retailing hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 20,28 JPY gegenüber 29,00 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 72,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,72 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 99,32 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 99,54 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Axial Retailing 295,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 281,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.