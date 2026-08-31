Axiata Group Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axiata Group Bhd hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 MYR, nach 0,030 MYR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,87 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at