Axiata Group Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Axiata Group Bhd ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Axiata Group Bhd die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,09 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,80 Milliarden MYR.

Redaktion finanzen.at