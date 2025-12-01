aXichem (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

aXichem (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

aXichem (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat aXichem (A) 4,6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 814,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at