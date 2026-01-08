Reviv3 Procare Aktie
AXIL Brands Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - AXIL Brands Inc. (AXIL) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $0.704 million, or $0.09 per share. This compares with $0.633 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $8.13 million from $7.73 million last year.
AXIL Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.704 Mln. vs. $0.633 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.08 last year. -Revenue: $8.13 Mln vs. $7.73 Mln last year.
