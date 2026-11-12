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12.11.2026 07:36:02

Axiom: Neues Zürich-Büro und neuer Wandelanleihen-Chef

Ivan Nikolov wechselte von Fisch Asset Management. (Bild zVG)

Axiom Alternative Investments eröffnet eine neue Niederlassung in Zürich und baut sein Geschäft mit Wandelanleihen aus. Dafür hat Ivan Nikolov die Position des Head of Convertibles übernommen, wie das Unternehmen mitteilte.

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