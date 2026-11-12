Axiom Aktie
ISIN: US05463T1051
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12.11.2026 07:36:02
Axiom: Neues Zürich-Büro und neuer Wandelanleihen-Chef
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Axiom Alternative Investments eröffnet eine neue Niederlassung in Zürich und baut sein Geschäft mit Wandelanleihen aus. Dafür hat Ivan Nikolov die Position des Head of Convertibles übernommen, wie das Unternehmen mitteilte.
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