Axiom Intelligence Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Axiom Intelligence Acquisition A hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at