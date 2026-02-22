Axiom Aktie
ISIN: US05463T1051
|
22.02.2026 13:07:00
Axiom Space Raises $350 Million for Its New Private Space Station
Axiom Space Raises $350 Million for Its New Private Space Station

Who will replace the International Space Station (ISS)? In 2030, the United States plans to retire ISS, hiring Elon Musk to build a special spacecraft to push the space station to a fiery death in Earth's atmosphere -- but America's orbital endeavors won't end there.Already, four teams of companies are hard at work developing replacements for ISS. Two of them you've probably already heard of:Two other, much smaller teams are also trying to build space stations.
Nachrichten zu Axiom Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Axiom Corp
