Axion Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Axion Ventures hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,43 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at