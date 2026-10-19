Axis Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Axis Bank hat am 17.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Axis Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,82 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,85 Prozent auf 456,74 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at