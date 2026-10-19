Axis Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Axis Bank ließ sich am 17.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Axis Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Axis Bank ein EPS von 1,02 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,78 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at