Axis Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axis Bank äußerte sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,50 Prozent zurück. Hier wurden 4,59 Milliarden USD gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at