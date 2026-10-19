Axis Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Axis Bank lud am 17.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Axis Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,78 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at